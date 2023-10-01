الأمن العام يحذر الأردنيين من خطر انزلاق المركبات على الطرق

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام اليوم الاحد، على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل تساقط حبات المطر المؤدي إلى ارتفاع خطورة التعرض للانزلاق.

وحذرت الادارات المرورية من خطر انزلاق المركبات على الطرق مع بداية تساقط حبات المطر .

ويتأثر الأردن الأحد، بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان ما بين 27 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 25 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 13 وفي مرتفعات الشراة 24 – 12، وفي مناطق البادية 32 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 35 – 21، وفي خليج العقبة 36 – 22 درجة مئوية.

وتكون الأجواء غائمة جزئياً يومي الاثنين والثلاثاء، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأربعاء، غائمة جزئياً ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة