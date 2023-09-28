غرق قارب مساند للقارب حمزة واحد في العقبة

وطنا اليوم:قال مصدر، إن قاربا مساندا للقارب “حمزة واحد” تعرض للغرق في العقبة.

وأضاف نقلا عن مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، أن قاربا صغيرا يبلغ طوله ستة أمتار، وظيفته مساند للقارب الرئيس “حمزه واحد”، وهو مصنوع من مادة الألمونيوم، قد غرق تحت سطح الماء بعمق ثلاثة أمتار، ولم يكن على متنه أي راكب.

وأشار خليفات إلى أن القارب يستخدم عادةً لمرافقة القارب الرئيس وليس له أي مهام سوى مهام المرافقة، ويقوده راكبان، وقد تم انتشاله دون أي أضرار.

وأوضح أنه لم يتم معرفة سبب غرقه وهو مرتبط بحبل تابع، مشيرا إلى أنه فتح تحقيق أولي للوقوف على أسباب غرقه، فيما وصل ضابط ارتباط شركة التأمين على القارب للوقوف على مدى الأضرار فيه