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وزير الاوقاف يدخل على خط مواقع التواصل الاجتماعي

منذ دقيقة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-09-27 19:22:30Z | |

 

وطنا اليوم – اعتبر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الأربعاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي “ساهمت بتصعيد” خطاب الكراهية في الأردن
وأشار الخلايلة عبر تصريحات تلفزيونية إلى أن كل من يساعد على بث الفتنة والأخبار الكاذبة بإعادة نشرها وحتى بإبداء الإعجاب عليها “فهو آثم”
واستند الخلايلة إلى حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”، وكذلك اقتبس الخلايلة مقولة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي قال إن “وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسائل تناحر”
ودعا إلى مواجهة خطاب الكراهية لافتا النظر إلى أن “الإسلام واجهه منذ اليوم الأول”

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