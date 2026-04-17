وزير الخارجية يشارك باجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

وطنا اليوم:شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، في اجتماعٍ دولي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز انعقد بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبحث الاجتماع الذي شاركت فيه خمسون دولة التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية الكاملة فيه وفقًا للقانون الدولي.