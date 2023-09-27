الأردن يفقد 3 من خيرة شبابه بحوادث سير متفرقة

وطنا اليوم:تعم حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مع تداول صور 3 شبان توفوا بحوادث سير متفرقة، مرفقة بمنشورات تنعاهم.

والشبان هم، محمد محمود الدويسات (أبو لجين)، ومحمد السحيمات (أبو ريان)، وزيد إبراهيم رجا الخرشة.

ووفق الإحصائيات الرسمية، سجل العام الماضي وقوع حوالي 170 ألف حادث مروري، تسبب 11510 حوادث منها بوقوع 17096 إصابة و562 وفاة، فيما بلغت تكلفة هذه الحوادث 322 مليون دينار، وكانت الفئة العمرية من 18-35 عاما، هي الأكثر تضررا من المصابين، وبنسبة بلغت 46 %، كما شكلت هذه الفئة من السائقين الأكثر تسببا بالحوادث وبنسبة بلغت 43%