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الدعجة يُعلق :لست مع ما طرحه الدكتور ليث نصراوين

منذ دقيقة واحدة
الدعجة يُعلق :لست مع ما طرحه الدكتور ليث نصراوين

وطنا اليوم – في تعليق للنائب السابق الدكتور هايل الدعجة على ماقاله الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين حول توزير النواب  قال الدعجة :

 كثير تم طرح هذا الموضوع او السؤال د نضال .. مع ان الاجابة واضحة (.. ) وانه لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة .. وعلى النائب الذي يصبح وزيرا تقديم استقالته قبل صدور الارادة الملكية .. ما اعتقد ان المسألة بدها خبراء
واضاف الدعجة في نقاش على مجموعة (جروب) وطنا اليوم انا لست مع ما طرحه الدكتور ليث نصراوين عندما ذكر .. ( بان السيناريو الدستوري الأمثل في حال ما تقرر توزير أي من أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب أن تصدر إرادة ملكية سامية بهذا الخصوص، وأن يؤدي النائب أو العين قسم الوزير أمام جلالة الملك، ومن ثم يتقدم باستقالته الخطية .. ) .
واكد الدعجة في معرض تعليقه بانه  لا يجوز ان يقسم قسم الوزير وهو ما زال نائبا ( هنا حصل الجمع بين النيابة والوزارة ) .. فعليه اولا ان يستقيل من النيابة ثم يقسم قسم الوزير ..
وهذا ما حصل .. حيث وردت اخبار بان النائبين العياصرة وابو صعيليك تقدما باستقالتهما من مجلس النواب امس ..


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