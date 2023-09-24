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الحكم على عشريني هتك عرض فتاة عمرها 13 عامًا

24 سبتمبر 2023
الحكم على عشريني هتك عرض فتاة عمرها 13 عامًا

وطنا اليوم –  انتهت علاقة شاب عشريني بفتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عاما في الأردن لمدة 30 يوماً بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن تم تجريمه بجناية (هتك العرض).

وتتلخص وقائع القضية والتي رواها الزميل غازي المرايات عبر مقطع فيديو؛ كما وجدتها محكمة الجنايات الكبرى، أن العشريني تعرف على الفتاة القاصر البالغة من العمر 13 سنة من خلال احد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التعارف تم اللقاء، وفي اول مرة اصطحبها إلى مكان بعيد عن اعين الناس وحين الوصول إلى المكان نزع عنها ملابسها ومارس معها اعمالا لا اخلاقية ومنها التقبيل وترك اثاراً على جسدها.

وتابع المرايات أن العشريني بعد اشباع رغبته عادت المجني عليها وذهب هو في حال سبيله، ليبقى التواصل وفي اللقاء الثاني اصطحبها إلى احدى الشقق وهناك مارس معها اعمالا لا اخلاقية شكلت في مجملها كما العلاقة الاولى (هتك العرض) وفي اللقاء الثالث حاول ممارسة الجنس معها (خلافاً للطبيعة) الا انها رفضت، وبعد اشباع رغبته ذهبت المجني عليها للمركز الأمني وتقدمت بشكوى، وذلك لانها خرجت من المنزل ذويها بدون علم اهلها وتأخرت بالوقت وتم التعميم عليها من قبل الاهل وهي ذهبت للمركز الامني وسلمت نفسها وتقدمت بشكوى بحق المتهم.

وبين أن العلاقات اللااخلاقية التي حدثت والممارسات التي حدثت بين المجني عليها والمتهم كلها حدثت برضا وطوع واختيار المجني عليها دون عنف او اكراه.

ونظرت القضية محكمة الجنايات، وجرمت المتهم العشريني بجناية “هتك العرض” وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، وصادقت محكمة التمييز على القرار.

 


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