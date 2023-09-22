مؤتمر إشهار إئتلاف سبعة أحزاب سياسية

وطنا اليوم-يعقد التجمع الوطني للإصلاح مؤتمرا صحفيا لإشهار ائتلاف سبعة احزاب سياسية يضم حزب الارض المباركة ،حزب الشعلة الاردني ،حزب الشورى الاردني ،حزب الغد الاردني ،حزب القدوة الاردني ،حزب الوحدويون الديمقراطي الاردني والحزب الوطني الدستوري.

وذلك يوم الاحد المقبل ٢٤/٩/٢٠٢٣ الساعة الرابعة مساء في قاعة المؤتمرات المركز الثقافي الملكي.

واكد رئيس التجمع الوطني للإصلاح الدكتور احمد الشناق على اهمية هذا التجمع في خلق حالة سياسية جديدة على الساحة السياسية من خلال ائتلاف بين سبع احزاب سياسية وتجري مشاورات لضم مجموعة احزاب اخرى. وذلك ترجمة لمنظومة التحديث السياسي بقوانينها النافذة التي جاءت بإرادة سياسية وطنية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

ودعا الشناق ممثلي القنوات والصحف والمواقع الإخبارية وجميع مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مؤتمر الإشهار والذي سيكون له انعكاس إيجابي على المشهد السياسي الوطني.