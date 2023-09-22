بدء فعاليات المؤتمر العربي لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم في العاصمة عمّان

وطنا اليوم – لما شطاره

نظمت الجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم بنقابة الأطباء وبالتعاون مع الإتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير وتحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين ، في فندق أنتركونتينتال الأردن المؤتمر الرابع عشر لرابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم ، بالتزامن مع المؤتمر الوطني الثالث عشر والمؤتمر الدولي السابع للجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم .

وقالت مندوبة سمو الأميرة منى الحسين ، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات ، في كلمةٍ لها إن تنظيم المؤتمر وما سيتناوله من مستجدات على صعيد اختصاص طب التخدير ، والعناية المركزة ، وعلاج الألم في العالم ، يشكل حافزاً قوياً للإطلاع على المستجدات في أساليب علاج التخصصات التي تحتاج إلى تخدير، ويشكل كذلك فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الأوراق العلمية ، والمشاركة في ورش العمل المختلفة.

واكد رئيس المؤتمر والجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم الدكتور عبدالكريم العويدي العبادي ، إن انعقاد المؤتمر في المملكة يأتي اعترافاً بالمكانة التي يحظى ويتمتع بها الأردن في اختصاص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم والعلاقة المتميزة للجمعية مع الجمعيات العربية، مشيراً إلى أن المؤتمر يشارك فيه 600 طبيب مختص من 27 دولة عربية وأجنبية.

المؤتمر يناقش 70 ورقة علمية حول أحدث ما توصل إليه العلم في نظم العلاج المتبعة في عدد من التخصصات الطبية التي تحتاج إلى التخدير و العناية المركزة، مثل التخدير العام لأمراض القلب والدورة الدموية، والتخثر والأمراض العصبية وأمراض الأطفال والنسائية، وتسكين الألم وأمراض الدم والأورام، وأمراض الكلى وإدارة السوائل في الجسم والهبوط الرئوي والتمريض والتغذية والصيدلة، وكذلك التخدير الناحي في مناطق الجسم المختلفة ، وكذلك التخدير المستعمل للإفاقة السريعة.

ويضم أكثر من 51 محاضراً من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، مشيراً أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات للحضور و 8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير المهني.