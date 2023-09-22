إحالة بائعي المحروقات على الطرق للقضاء والحاكم الإداري

وطنا اليوم:وجّه وزير الداخلية، مازن الفراية، الأجهزة التنفيذية من الحكام الإداريين والمعنيين في مديرية الأمن العام إلى تكثيف عمل لجان متابعة بيع ‏المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، وضبط الأشخاص المخالفين.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة أنه سيتم اتخاذ ‏أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي شخص يضبط وهو يبيع المحروقات على الطرق، حيث ستتم إحالته إلى القضاء والحاكم الإداري.

وأوضح أن القانون يمنع أي شخص من ممارسة أنشطة تتعلق ببيع أو نقل أو استيراد المحروقات، إلّا بعد حصوله على تصريح أو رخصة تتطلب اجتيازه عديد الإجراءات الضرورية التي تلزمه بتوفير الشروط المتعلقة بهذا النشاط التجاري.

وأشار إلى أن ‏المحروقات التي تباع على الطرق لم تفحص من قبل الجهات المعنية لتأكيد سلامتها ولذلك فهي مخالفة للقانون، كما أنها بالغة الخطورة كونها قابلة للاشتعال، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وممتلكاتهم وعلى الصحة والسلامة العامة.

ولفت إلى أن المحروقات التي تباع على الطرق ذات جودة منخفضة، كما أنها عرضة لخلطها من قبل البائعين رغبة منهم في تحصيل ربح أعلى، ما يتسبب بحدوث تلف في محركات المركبات وأجزاء أخرى منها.

ونوه بأن المحروقات التي تباع على الطرق يتم تخزينها أحيانا في عبوات بلاستيكية، وهي عملية تخزين غير ملائمة وقد تتسبب بحدوث تفاعلات كيميائية ستؤدي بالضرورة إلى انفجارها