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إزالة اعتداءات على أراضي خزينة الدولة في سويمة

منذ ساعة واحدة
إزالة اعتداءات على أراضي خزينة الدولة في سويمة

وطنا اليوم:بدأت سلطة وادي الأردن/إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى، من خلال كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت، الخميس، وبمرافقة قوة أمنية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، حملة إزالة لاعتداءات على أراضي خزينة الدولة.
وأزالت الكوادر، اعتداءات على أراضي الخزينة في منطقة سويمة على القطع ٧٠٢ حوض ٢ سويمة، والقطعة رقم ٦٧ حوض ٩ الحمرة الشمالي/قرية الفيحاء والمتمثل بإقامة (٧) أبنية بطريقة غير مشروعة، 4 منها مسقوفة و٣ غير مسقوفة، وهي غير مأهولة بالسكان وجميعها جدرانها من الطوب، من قبل اشخاص غير معروفين ودون الحصول على موافقات السلطة.
وجرى إزالة الاعتداءات بواسطة آلية “لودر” تعود لبلدية سويمة حسب الأصول، وتم عمل تقرير إزالة مشترك حسب الأصول، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المعتدين حال معرفتهم


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