تعرف إلى عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان في الأردن

وطنا اليوم:في إطار مواصلة التوعية بأهمية الاطلاع على أبرز المخالفات والعقوبات في قانون السير الجديد الذي دخل حيز التطبيق في الثاني عشر من الشهر الجاري نستعرض لكم التغييرات الهامة التي جاءت مع هذا القانون الجديد بهدف تعزيز سلامة الطرق وحماية الجميع.

الاعتراض على صحة المخالفة

ألغيت ميزة الاعتراض على قيمة المخالفات، ويمكن للسائقين الاعتراض فقط على صحة المخالفة نفسها، ففي السابق، كان بإمكان السائقين تقديم اعتراضات لتخفيض الغرامات المفروضة عليهم.

تغليظ العقوبات على المخالفات الخطرة

شددت العقوبات على المخالفات الخطرة مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعكس اتجاه السير، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والقيادة بسرعات متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وفيما يلي قائمة ببعض المخالفات الشائعة وقيم الغرامات المالية المفروضة:

مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة : غرامة 50 دينارًا.

مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية: غرامة 20 دينارًا.

مخالفة قيادة السيارة بسرعة زائدة عن المسموح بها بأكثر من 50 كم/س: السجن من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة 100 دينار أو كلتا العقوبتين.

هذه مجرد بعض الأمثلة، ويجب على السائقين الامتثال للقوانين المرورية الجديدة واتباع اللوائح والتعليمات الصادرة من إدارة السير.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين سلامة الطرق وتقليل حوادث السير في الأردن، بالإضافة إلى المخالفات المذكورة أعلاه، يشمل قانون السير الجديد في الأردن تشديدًا في العقوبات للعديد من المخالفات الأخرى.

وفيما يلي بعض المخالفات الأخرى وقيم العقوبات والغرامات المالية المفروضة:

غرامة من 50 إلى 100 دينار على المخالفات التالية:

مخالفة شواخص ممنوع المرور.

عدم تقيد مركبات الشحن والباصات بالمسرب الأيمن.

تغيير مسرب بشكل مفاجئ. تجاوز خاطئ.

سير المركبات في مواكب (بالإضافة إلى حجز السيارة).

السجن شهر إلى شهرين أو غرامة 200 إلى 300 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:

قيادة سيارة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية (بالإضافة إلى حجز السيارة).

قيادة سيارة بصورة متهورة أو استعراضية (بالإضافة إلى حجز السيارة).

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

السجن من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة من 250 إلى 500 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:

قيادة سيارة غير مرخص بقيادتها.

قيادة سيارة دون الحصول على رخصة قيادة.

إجراء سباق على الشوارع.

القيادة تحت تأثير الكحول.

السجن من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة من 250 إلى 500 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:

تصنيع لوحات أرقام السيارات أو التلاعب بها.

قيادة سيارة تحت تأثير مخدرات أو مؤثرات عقلية.

قيادة سيارة عكس اتجاه السير على شوارع مفصولة الاتجاهات (بالإضافة إلى حجز السيارة).

السجن من 3 إلى 6 أشهر أو غرامة من 500 إلى ألف دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:

الحوادث المفتعلة.

قيادة سيارات مخصصة للأماكن المغلقة على الشوارع.

هروب السائق بعد حادث تسبب بأضرار بشرية.

من يستبدل نفسه بسائق ارتكب حادثًا نتج عنه أضرار بشرية.

السجن شهر إلى شهرين أو غرامة من 100 إلى 200 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:

استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات.

استخدام السيارة في غير الغايات المرخصة من أجلها.

سكب أو طرح حمولة المركبة على الشارع.

قيادة سيارة أثناء وقف العمل برخصة القيادة.

ترك المركبة المعطلة على الشارع دون وضع عاكسات.

السجن من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة من 150 إلى 300 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:

استخدام مسارب مخصصة للباصات النقل العام.

من يستبدل نفسه بسائق ارتكب حادث أسفر عن أضرار مادية.

استعمال لوحة أو رخصة سيارة بطريقة غير قانونية.

استعمال رخصة قيادة تعود لشخص آخر.

السماح للغير باستخدام رخصة القيادة.

السجن أسبوعين إلى شهر أو غرامة من 50 إلى 100 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:

سماح صاحب السيارة بقيادة السيارة من شخص غير مرخص.

عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية وسيارات الطوارئ.

إضافة مضخمات للسيارة.

وضع مواد أو زخارف على لوحات السيارة.

قيادة مركبات تأجير دون وجود عقد