الملكة رانيا: هذه كانت نصيحتي للأميرة رجوة

وطنا اليوم:استضافت الإعلامية الشهيرة هدى قطب في برنامجها “ذا تودي شو”، الملكة رانيا العبدالله، خلال تواجد الأخيرة في نيويورك للمشاركة في مبادرة “النساء ينهضنَ لأجل المجتمع”.

وتحدثت الملكة رانيا خلال المقابلة عن أبنائها الأربعة، الأمراء: الحسين، وإيمان، وسلمى، وهاشم، حول تربيتهم، والاهتمام بكيفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا عمومًا، وتحدث أيضًا عن الأميرة رجوة زوجة ابنها الأكبر ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني.

وقالت الملكة رانيا: “في غضون ثلاثة أشهر منذ نهاية شهر آذار وحتى بداية شهر حزيران تزوج اثنان من أبنائي وتخرّج آخران”. وعندما سألتها المذيعة: “هل العش فارغ؟”، أجابت الملكة: “نعم صحيح، وهناك موجة من العواطف مع إيمان كان زواجها تجربة جديدة بالنسبة لعائلتنا لأنها أول من يتزوج، وكان هناك الكثير من التخطيط والترقب تكللا ليوم رائع ومؤثر، لا شيء يجعلك مستعدة للحظة التي ترى فيها ابنتك بالفستان الأبيض”.

وتابعت: “كان هناك مزيج من المشاعر والفخر بالمرأة القوية والمستقلة التي أصبحت عليها والفرح لفرحها والحزن لمغادرتها المنزل”.

كما تحدثت عن استخدام الأبناء للهواتف المحمولة بأوقات طويلة، وكيف يكون هذا الأمر في منزلها، فقالت الملكة: “لا اعتقد أن بإمكانك محاربة هذه الظاهرة بالكامل، فالأطفال هناك، أعني، هذا هو المكان الذي يوجد فيه العالم والتكنولوجيا موجودة في كل مكان من حولنا، لكن عليك تنظيمه”.

وأوضحت: “اعتقد أن الأهم هو القيم التي تغرسها في أطفالك عن أنفسهم والثقة بالنفس والانضباط، كل تلك الأمور مهمة وستحدد كيف سيتفاعلون مع التكنولوجيا”.

وفي هذا الإطار؛ كشفت الملكة رانيا أن أول ما نصحت به الأميرة رجوة الحسين قبل الإعلان عن خطوبتها على الأمير الحسين بأنه لا يوجد قبول 100% لأي شخص، ودائمًا ستجد أشخاصًا لا يوافقونك.

كما نصحتها بعدم قراءة التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “لأن ذلك سيجعلك تشكين بنفسك، ودائمًا سيكون هنالك سلبية، ولا يتعلق الأمر دائمًا بشخصك بل بأشخاص غير راضين، فلا تنشغلي بذلك، فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك، علينا أن نطور عادات صحية حول استخدام التكنولوجيا، وهذا ما نحاول تعليمه لأطفالنا، ليس بالضرورة أن يتركوا هواتفهم”.

ووثقت الملكة رانيا لقطات عبر ستوري بحسابها في إنستغرام، منذ لحظة وصولها إلى مبنى القناة واستديو البرنامج، وكواليس مقابلتها مع الصحفية هدى قطب، مصرية الأصل.

وأطلت بفستان باللون الأخضر الليموني من توقيع المصممة النيوزيلندية Emilia Wickstead، نسقته مع حذاء من ديور.

ونشرت الملكة رانيا صورًا من المقابلة عبر إنستغرام، وقالت: انضممت اليوم في نيويورك إلى هدى قطب في البرنامج الصباحي ذا تودي شو. شكرًا على الحوار الرائع.

كما وثقت هدى قطب لقطات من اتصالها مع والدتها سميحة قطب بعد انتهاء المقابلة، وظهرت برفقة الملكة رانيا وهما تتحدثان معها، حيث أعربت الأم عن سعادتها البالغة بلقاء ابنتها مع الملكة