أيها الأردنيون: وفروا سلاحكم ليوم “كريهة.. فهو قادم”

وكان لذلك القرار قوة ردع مثالية، حتى أن صيف 2004 كاد يخلو من إطلاق الرصاص في المناسبات وفي كل المحافظات، وتلك دراسة استقصائية قام بها الأمن العام تحت إدارة المرحوم الصديق الألمعي مدير الأمن العام آنذاك الفريق ماجد العيطان- رحمه الله.

وكان لهذا القرار وقْعه الإيجابي فقد كان صاحب المناسبة ينبه على الضيوف بالقول لا تطلقوا الرصاص، لأنني لا أريد للمحتفي به أن يُزج بي في السجن، وما عزز من فعالية هذا القرار انه لم يقترن بقبول أي واسطة في أي من الحالات.

صحيح أن هذا القرار قد يبدو قاسياً لكنه كان العلاج الشافي الذي حمى الناس، وجعل مناسبات الفرح تتم دونما منغصات ودونما إزعاج للناس، بل وحمايتهم من خطر الرصاص الطائش.

واليوم فإن المطلوب تغليط العقوبات قانونياً، فأي مجتمع لن يحترم القانون، إن لم يكن للقانون أنياب، أي قوة ردع كافيه…

ولأننا نتحدث عن السلاح والرصاص فإن منع استعماله في المناسبات الاجتماعية دون استثناء درءاً للمقولة التي تقول: “إن العرب ظاهرة صوتية”، وهذه مقولة مغايرة الواقع…

ولأننا نتحدث عن السلاح وإطلاق الرصاص، فلا بد من التذكير بضرورة الاحتفاظ بقوة النار، التي يمتلكها المواطنون الأردنيون…ليوم كريهة… وهي كريهة قادمة لا محالة وإن تأخرت.

وأذكركم أيها المواطنون الأردنيون في بواديكم ومخيماتكم ومدنكم وأريافكم، أنكم تحت التهديد الدائم من قبل المشروع الصهيوني التوسعي، الذي لم يزل يعتبر الأردن جزءاً من معتقدهم التلمودي.

وعليكم أن تعودوا إلى أدبياتهم، لتعلموا يقيناً، أن اسماء أدوم وجلعاد وشابان ومؤاب، التسميات التوراتيه لعمان، البلقاء، الجولان، درعا والكرك هي في صلب هذا المشروع.

وما يؤكد ذلك السلوك الاستفزازي للوزير الصهيوني سموتريتش، حين وضع أمامه خارطة تضم الأردن و فلسطين، وهو يتحدث في باريس، عن برنامج حزبه العدواني هو تأكيد على أن الأردن كان وما زال بين أعينهم، وأن معاهدة السلام كما يروها، إنما هي تأجيل مرحلي، إلى أن يأتي الوقت المناسب.

وبعد، علينا أن نُبقي سلاحنا يقظاً ليكون إلى جانب جيشنا البطل، في صد أي إعتداء، وإن كان هذا الإعتداء مؤجلاً اليوم، فإنه قادم لا محالة.

والله والذود عن الأردن من وراء القصد.