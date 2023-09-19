شهيد وإصابات خلال قمع الاحتلال تظاهرات قرب حدود غزة

وطنا اليوم:استشهد شاب فلسطيني وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها تظاهرات لفلسطينيين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الشهيد الشاب يبلغ 25 عاما، فيما أصيب فلسطينيون بـ “جراح مختلفة من بينها واحدة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة”.

وتظاهر المئات من الفلسطينيين على مقربة من المناطق الحدودية شرق مدينة غزة، ومدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع وجباليا شماله، احتجاجا على ممارسات إسرائيل القمعية بحق الأسرى والمسجد الأقصى.