نقيب واعضاء الهيئه الاداريه في النقابه العامه لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون يلتقون محافظ جرش

وطنا اليوم – التقى سعاده نقيب واعضاء الهيئه الاداريه في النقابه العامه لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنيه في مبنى محافظه جرش ظهر هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١٨ عطوفه محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور وبحضور اعضاء لجنه السلامه العامه في المحافظه التي تضم كافه الجهات الامنيه والرقابيه الحكوميه في المحافظه وقد جرى خلال اللقاء تقديم الشكر وعظيم الامتنان لعطوفه المحافظ والعاملين بالمحافظه جراء الجهود الكبيره التي بذلوها اثناء عمليه التحري والتعقب والقاء القبض على اكبر غشاشي زيت الزيتون في المملكه الاسبوع الماضي كما تم خلال اللقاء الاستماع الى موجز قدمه عطوفه المحافظ تم خلاله الوقوف على حيثيات وتفاصيل هذه القضيه موضحا بان لجنه السلامه العامه بالمحافظه وكافه الاجهزه الامنيه بها لن تتهاون مع اي شخص تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الفعل المسيء والمشين وانها ستتخذ اشد العقوبات القانونيه بحقه واثنى على اداء اعضاء لجنه السلامه لمتابعتهم الحثيثه في الحد من هذه الظاهره التي يمارسها فئه قليله ومحدوده ومؤكدا عليهم ضروره الاستمرار بتكثيف الجولات الرقابيه التي من شانها القضاء على مثل هذه الفئه الضاله لما لذلك من اهميه بالغه في الحفاظ على سمعه زيت الزيتون الا دني التي يتمتع بها محليا واقليميا وعالميا. من جانبه اثنى سعاده نقيب المعاصر السيد تيسير النجداوي على التشاركيه والتعاون اللامحدود ما بين القطاعين العام والخاص في كافه الامور التي تهم قطاع الزيتون ومعاصر الزيتون والتي من شانها الارتقاء بهذا القطاع الهام والحيوي والمهنه سيما دور وزاره الزراعه الكبير ممثله بمعالي وزير الزراعه م. خالد الحنيفات