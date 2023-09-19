ضبط 648 متسولًا في آب

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تقريرها عن شهر آب الماضي، والذي رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب التقرير، نفذت مديرية مكافحة التسول، 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 648 متسولًا ومتسولة.

وقدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 9933 أسرة، فيما اجرت اقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 808 زيارات، واستقبلت 8145 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، و184 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين اجرت 61 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير رخصت الوزارة 4 حضانات، فيما وجهت عقوبة الانذار لـ حضانتين بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما الحقت الوزارة 5 مسنين بدور كبار السن، و35 طفلًا في دور رعاية الاطفال الايوائية، فيما استقبلت 18 طلبًا لالحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، و196 حدثًا بدور تربية وتأهيل الأحداث، واجرت، 556 دراسة للأحداث من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية، و3 دراسات لالحاق اشخاص ذوي إعاقة.

وبحسب التقرير استقبلت الوزارة، 121 طلبًا لشراء مساكن، و73 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 30 جمعية، وانضمت جمعيتان لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 11 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وانهت 11 هيئة مؤقته اعمالها بالجمعيات، وتم اجراء 23 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 26 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و 80 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الاسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1035 اسرة، في حين بلغ عدد الاسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 313 أسرة، بينما وصل عدد الاسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 51 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 25 فردا.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 13681 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 88%.

كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 79116 اسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 16629 اسرة، فيما بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 121392