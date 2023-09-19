شاب مصري يذبح شقيقته العروس لاعتراضه على خطبتها

وطنا اليوم:قررت السلطات القضائية في مصر تمديد حبس شاب في محافظة بورسعيد 15 يوما، لاتهامه بارتكاب جريمة ذبح شقيقته في الشارع “بسبب اعتراضه على خطبتها”.

وحسب سجلات وزارة الداخلية فقد تلقى قسم شرطة المناخ في بورسعيد إخطارا بقيام شخص بذبح فتاة في الشارع بالمنطقة الثامنة شرقي المدينة.

بانتقال رجال الشرطة وجدوا فتاة في العقد الثالث من عمرها غارقة في دمائها بالشارع وفارقت الحياة نتيجة جرح ذبحي بالرقبة وطعنة في الظهر، وتمكن الأهالي من ضبط مرتكب الجريمة وبحوزته أسلحة بيضاء وتسلمته الشرطة لاستجوابه.

وكشف مصدر أمني تفاصيل الجريمة والتحقيقات مع المتهم قائلا:

تبين أن المتهم يدعى محمد نبيل، 22 سنة، عاطل عن العمل، وهو شقيق المجني عليها وتدعى فريدة نبيل، 25 سنة، كانت تعمل بمحل تأجير فساتين زفاف بذات المنطقة التي شهدت الجريمة.

المتهم اعترف بارتكاب الجريمة بدعوى اعتراضه على خطبة شقيقته من أحد الأشخاص ومطالبته لها بفسخ الخطبة أكثر من مرة لكنها رفضت.

أسرة المتهم طردته من المنزل منذ فترة نظرا لسوء سلوكه وكثرة مشاكله.

المتهم اعترف بأنه بيت النية وخطط للتخلص من شقيقته عقابا لها على عدم الانصياع لأوامره.

أحضر سكينتين وحضر بالقرب من مكان عملها وانتظرها وخلال عودتها من العمل طعنها من الخلف ثم ذبحها من الرقبة.

المتهم كان قد اتفق مع صديق له حضر معه بدراجة نارية ليهربا سويا بعد ارتكاب الجريمة ولكن حينما تجمهر الأهالي لمطاردة المتهم فر صديقه من المكان.

حاول المتهم تهديد الأهالي بالاعتداء عليهم بالسكين لكنهم نجحوا في ضبطه وتسليمه للشرطة