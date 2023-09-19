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الداخلية: منع بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق

منذ 49 ثانية
الداخلية: منع بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق

وطنا اليوم:أكدت وزارة الداخلية خطورة بيع ‏المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، لما لذلك ‏من نتائج سلبية على متطلبات السلامة ‏العامة.
وأوضحت أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات ‏مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض ‏بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر ‏مكسب مادي ممكن.‏
‏وأكدت الوزارة أنه سيصار إلى تنفيذ ‏حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ‏ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشـريعات النافذة ‏ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى إتخاذ ‏أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين


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