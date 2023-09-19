الداخلية: منع بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق

وطنا اليوم:أكدت وزارة الداخلية خطورة بيع ‏المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، لما لذلك ‏من نتائج سلبية على متطلبات السلامة ‏العامة.

وأوضحت أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات ‏مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض ‏بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر ‏مكسب مادي ممكن.‏

‏وأكدت الوزارة أنه سيصار إلى تنفيذ ‏حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ‏ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشـريعات النافذة ‏ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى إتخاذ ‏أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين