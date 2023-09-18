بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المرأة الوطني ينظم جلسة حوارية في المشاركة السياسية والأحزاب

منذ 49 ثانية
المرأة الوطني ينظم جلسة حوارية في المشاركة السياسية والأحزاب

وطنا اليوم: نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع الكرك، بالتعاون مع جمعية عبق الجنوب الخيرية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والأحزاب.

وقالت رئيسة التجمع ميسون مبيضين، ان الجلسة جاءت ضمن البرامج الذي ينفذ في المحافظات كافة، من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للتوعية.

وأضافت أن الجلسة تضمنت تعريف المرأة بالحقوق والواجبات الواردة بالدستور، وتعزيز الثقافة الدستورية بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والديمقراطي، إضافة إلى التمكين القانوني وتعزيز ثقافة المرأة بالمشاركة بالحياة الحزبية وخاصة الانتخابات النيابية وتعزيز مشاركتها فيها للنهوض بالمرأة الأردنية في المجالات كافة، وصولا لتحقيق مبدأ المساواة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:02

النجار والشبول يلتقيان بعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية

17:57

“شريم” تدعو الأوقاف لتثبيت الواعظات على حساب صندوق الدعوة

17:25

مؤتمر صحفي لحزب ارادة رفضا لاستهداف الاحتلال للمناهج الفلسطينية في القدس غدا

17:05

ختام المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر والصيادلة يقدمون توصياتهم

16:43

كابيتال بنك يعقد شراكة حصرية مع Nota Bene Global لتوفير خدمات السفر والعقارات الفاخرة ذات المستوى العالمي لعملائه‎

16:37

مقتل دبلوماسي خليجي في مصر بطريقة مروعة

16:27

الاعتدال الخريفي السبت والأرصاد تدعو للجاهزية

16:21

البستنجي: الكفالة الإلزامية قد تُسبب ازدحامًا في سوق المركبات

15:58

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات / كلية العلوم الطبية ‎

15:53

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها للتعيين في دائرة الصيانة والتنفيذ‎

15:43

الأمواج العالية تغمر الشوارع والمنازل في كيب تاون

15:41

هندسة النظام العالمي الجديد عبر الكتل العالمية النامية

وفيات
المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامانوفيات الاثنين 18-9-2023والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023