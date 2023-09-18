مؤتمر صحفي لحزب ارادة رفضا لاستهداف الاحتلال للمناهج الفلسطينية في القدس غدا

وطنا اليوم: يعقد حزب ارادة مؤتمرا صحفي رفضًا لاستمرار الاحتلال بمحاولة تزييف الوعي وتشويه الحقائق والحقوق التاريخية والقانونية للمقدسيين من خلال استهداف المناهج التعليمية في القدس، غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/١٩ بتمام الساعة الخامسة مساء في قاعة غرفة تجارة عمان- الشميساني ، و ذلك انطلاقا من المسؤوليه الوطنية والتزامًا بمبادئ الحزب المتمسكة بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وللدور المركزي للاردن وبالتحديد الوصاية الهاشمية التي تمثل ضمانة اساسية لتلك الحقوق.

من المتوقع ان يعلن حزب إرادة خلال مؤتمره الصحفي عن سلسلة من الخطوات الرافضة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات ترمي الى خلق واقع على الارض يخالف كافة المعاهدات والمواثيق والالتزامات في نهج خطير يسعى لتغيير وجه القدس ديمغرافياً وثقافياً والذي يعد مخالفة صريحة لكافة قرارات الامم المتحدة التي تعتبر الكيان الغاصب سلطة احتلال يتوجب عليه عدم المساس بالوضع القائم قبل الاحتلال.

ويؤكد الحزب من خلال تحركه على إيمانه بحق الشعوب في الحصول على التعليم يتماشى مع تاريخيهم ومعتقداتهم وحماية ثقافتهم وتراثهم

ويسلط الحزب االضوء على خطورة تلك الممارسات التي تعبث بالمناهج بحيث تمنع ذكر اسم وعلم فلسطين وتتعمد تشويه الحق بالمقاومة بحيث تلجأ لاستخدام أساليب عدوانية ومشبوهه تتمثل في المنع والتضييق على ادخال الكتب الفلسطينية الى مدارس القدس ومصادرتها.

ومن المنتظر ان يقوم الحزب بتوجيه الدعوة لكافة الاحزاب والفعاليات والنشطاء القانونيين والاعلاميين و التربويين لتشكيل لجنتين قانونية وتربوية تتولى دراسة ومتابعة تلك الخطوات الخطيرة والبحث في سبل ووسائل مقاومتها قانونياً وتربوياً