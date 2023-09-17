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ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في وادي السير

منذ ساعتين
ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في وادي السير

وطنا اليوم:قالت سلطة المياه في وزارة المياه والري إن كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والتنسيق مع مديرية الأمن العام، ضبطت اعتداءات كبيرة على خطوط المياه الناقلة المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في منطقة وادي السير.
وبينت السلطة أن كوادرها التفتيشية أزالت المخالفات المتمثلة؛ بتمديد خطوط وسحب اعتداءين قطر 2 انش وخط 1 انش من الخط الناقل في منطقة وادي السير لتزويد صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة، وقامت باعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بالمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة واحالة الأوراق إلى الأجهزة المختصة لضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء.
وأكدت أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف المناطق وبكل قوة ودعم وتعاون من الأجهزة الرسمية، داعية المواطنين في جميع المناطق إلى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك


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