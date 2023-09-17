عمان الأهلية تستضيف المؤتمر العلمي للصحة العامة وحقوق مرضى المستشفيات

وطنا اليوم:تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد بدأت في جامعة عمان الأهلية صباح أمس السبت 16-9-2023، فعاليات المؤتمر العلمي في مجال الصحة العامة وحقوق مرضى المستشفيات للاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الجامعات الأردنية بحضور جمع غفير من طلبة الطب من مختلف الجامعات الأردنية والباحثين والمتخصصين في المجال الطبي.

ومندوبا عن رئيس الجامعة القى الدكتور مصطفى العطيات / عميد شؤون الطلبة كلمة ترحيبية رحب فيها بالحضور قائلا: بدايةً يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعة عمان الأهلية التي تستضيف اليوم أعمال مؤتمر البحث العلمي الصحة العامة وحقوق مرضى المستشفيات انطلاقا من دور الجامعة في رعاية الانشطة العلمية والثقافية وخدمة المجتمع المحلي.

منوها الى استحداث الجامعة مؤخراً كلية لطب الأسنان لتكون في مصاف الكليات المتقدمة في هذا التخصص، ومؤكدا أن البحث العلمي في مجال الصحة العامة، يسهم في توسيع أفاق العاملين في هذا المجال وزيادة وعيهم بالقضايا الحيوية التي تسهم في تطوير هذا القطاع.

والقى رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي معالي الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة كلمة رحب بها بالحضور الكريم ذاكرا انه ومنذ تأسيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع عام 1999 كان الهدف الرئيسي نشر ثقافة البحث العلمي لدى كافة طبقات المجتمع الأردني، حيث نجحنا في تحقيق هدفنا خلال السنوات السابقة ، ومع تزايد نشاط البحث العلمي وبخاصة البحوث الطيبة ، أصبح التأكد من ناحية الأخلاقية للبحوث أمر بالغ الأهمية لحماية حقوق المشاركين في الأبحاث وحقوق الأنسان بصفة عامة، كما انه الآن مطلب حيوي لجميع الأطراف المعنية للبحث العلمي وهو مسؤولية كل مؤسسة طبية قائمة على الأبحاث التي تجرى أن تتبع المعايير الدولية لمبادئ أخلاقيات البحث العلمي.

وتضمنت الفعالية جلسات حوارية لمناقشة امكانية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصحي لدعم البحث العلمي، ومناقشة التحديات التي تواجه البحث العلمي في مجال الصحة العامة لتحديد الفرص المستقبلية.

وتم تكريم جامعة عمان الأهلية من قبل اللجنة المنظمة لدورها البارز في استضافة وإنجاح أعمال المؤتمر