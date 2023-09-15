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فريق اردني مكون من 88 عنصر إنقاذ و 5 اطباء يبدؤون مهمتهم في درنة الليبية

منذ ساعة واحدة
فريق اردني مكون من 88 عنصر إنقاذ و 5 اطباء يبدؤون مهمتهم في درنة الليبية

 

وطنا اليوم –  وصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام إلى مدينة درنة الليبية، وبدأ بمساعدة الليبيين المتضررين جراء السيول والفيضانات.
وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في مدينة درنة شرقي ليبيا مساء الأحد؛ بعد انهيار سدين، ولقي الآلاف حتفهم فيما بات آلاف آخرون في عداد المفقودين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي أن الفريق يضم 88 عضوا من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.
ويتبع الفريق إلى الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، وهو حاصل على التصنيف الدولي الثقيل، وله مشاركات دولية مختلفة في أعمال الإغاثة الدولية، كان آخرها المشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء الزلازل التي ضربت تركيا في شهر شباط من العام الحالي.

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