فريق اردني مكون من 88 عنصر إنقاذ و 5 اطباء يبدؤون مهمتهم في درنة الليبية

وطنا اليوم – وصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام إلى مدينة درنة الليبية، وبدأ بمساعدة الليبيين المتضررين جراء السيول والفيضانات.

وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في مدينة درنة شرقي ليبيا مساء الأحد؛ بعد انهيار سدين، ولقي الآلاف حتفهم فيما بات آلاف آخرون في عداد المفقودين.