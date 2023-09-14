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ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الكرك

منذ ساعة واحدة
ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الكرك

وطنا اليوم:قالت سلطة المياه في وزارة المياه والري إن كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع شركة مياه العقبة ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام، ضبطت اعتداءات كبيرة على خطوط المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في مناطق كفيراز وسنينة من المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.
وقالت سلطة المياه، في بيان مساء اليوم الخميس، إن كوادرها التفتيشية أزالت المخالفات وقامت بإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بالمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة وإحالة الأوراق إلى الأجهزة المختصة لضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء.
وأكدت أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وبكل قوة ودعم وتعاون من الأجهزة الرسمية، داعية جميع المواطنين في جميع المناطق إلى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك


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