شاهد بالفيديو: سمكة قرش تهاجم سيدة وتلتهم ذراعها في مصر

وطنا اليوم:هاجمت سمكة قرش قبالة أحد الشواطئ المصرية، الأربعاء، إحدى السيدات خلال ممارستها السباحة ما تسبب في بتر ذراعها قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العناية الطبية اللازمة.

واتخذت وزيرة البيئة المصري، ياسمين فؤاد، قرارا بإغلاق الشاطئ الذي شهد الهجوم المروع في منتجع سياحي بمدينة دهب جنوب سيناء، بالتنسيق مع المحافظة بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام محلية توجيه الوزيرة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف وتمشيط الشاطئ بحثا عن سمكة القرش المهاجمة، والوقوف على أسباب.

وأوضحت أن السيدة التي تعرضت للهجوم هي مواطنة مصرية تبلغ من العمر 34 عاما، مشيرة إلى أن الجهات الطبية أفادت باستقرار حالتها الصحية بعد إجراء كافة الإسعافات الأولية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لهجوم سمكة القرش المفترسة على السيدة المصرية، حيث سادت حالة من الخوف والهلع بين المصطافين على الشاطئ قبل أن يتم إخراج الضحية ونقلها لتلقي العلاج.

وقال أحد الغطاسين الذين شهدوا الحادثة في مدينة دهب إنه “خرج من المياه هو وأسرته قبل لحظات من هجوم القرش، وفوجئ بما جرى”، مشيرا إلى أن “الهجوم كان بشعا”، وفقا لموقع “القاهرة24” المحلي.

ويشار إلى أن هجمات سمك القرش تتكرر قبالة السواحل المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يرمي بظلاله سلبا على القطاع السياحي في البلاد.

وفي شهر تموز /يوليو الماضي، فقد سائح روسي حياته بعدما تعرض لهجوم من سمكة قرش من نوع النمر (Tiger Shark) قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر. وسرعان ما تداولت مواقع التواصل حينها مقاطع مصورة لمجموعة من الصيادين بعد تمكنهم من اصطياد السمكة التي فتكت بالسائح.

وعام 2022، أودى هجوم مماثل في البحر الأحمر بحياة سائحتين نمساوية ورومانية. وفي 2018، عثر على بقايا جثة سائح تشيكي على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، وذلك بعدما قرر السباحة في منطقة توجد فيها أسماك قرش، وفقا لأحد المسؤولين