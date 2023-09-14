ارتفاع الأحكام القضائية بعقوبة بديلة عن الحبس

وطنا اليوم:كشفت بيانات وزارة العدل، اليوم الخميس، عن تنفيذ 351 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر آب الماضي.

ووفق بيانات الوزارة، فقد جرى إصدار 470 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 24%، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، حسب إحصائيات نشرتها الوزارة.

وفي السياق، بينت وزارة العدل، أنه المحاكم في الأردن نفذت 7 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد، في وقت استقبلت فيه 207 طلبات للمساعدة القانونية خلال شهر آب الماضي.

كما تم تطبيق الرقابة الإلكترونية (سوار إلكتروني) على 13 حالة، بالإضافة إلى أرشفت 3.5 ملايين ورقة قضائية