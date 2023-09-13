شاهد : إتلاف شحنات الأرز الفاسد في مكب الغباوي

وطنا اليوم:أظهر مقطع فيديو ، قيام الجهات المعنية بإتلاف 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري في مكب_الغباوي، بعد أن كان تم ضبطها مؤخرا في #مستودعات على أرض تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات بلواء الرصيفة في محافظة الزرقاء.

وحينها، التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر، والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكان مدير مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء هادي الخيطان، قال إن غذاء الأردنيين آمن، رافضاً التشكيك بمأمونيته، مضيفا أن “الأرز” دخل إلى الأردن بحالة جيدة، واجتاز كافة الفحوص، وأن ظهور “ الديدان ” فيه جاء بسبب ظروف التخزين.

وتابع: “دائما ما نشكك ونضع شبهات فساد، حول ما يتم ضبطته من طعام غير صالح”، مبيناً أن ظروف تخزين الأرز كانت سيئة ما أدى لظهور ديدان حية فيه.

وأورد بأن الغذاء والدواء تقوم بعملية الفحص الحسي المباشر للأرز على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بكافة الإجراءات للتعامل مع أي مشاكل في الطعام.

وبيّنَ أن معلومة (شكوى) وصلت إلى المؤسسة منذ 7 أشهر تتحدث عن وجود “أرز” يحتوي على ديدان، موضحاً أنه تم ضبط الموقع الأول، والتحرك بعدها إلى مواقع أخرى، وأخذ العينات، ثم البدء بإجراءات اتلاف الأرز يوم أمس.

ونفى وجود مسرطنات في غذاء وطعام الأردنيين، مجددا التأكيد على مأمونيته