الاتحاد الأوروبي والأردن يوقعان اتفاقيات تمويل بقيمة 135 مليون يورو

وطنا اليوم:شهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الخميس، توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري، ودعم اللاجئين، وأمن الحدود.

وتشمل الاتفاقيات 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري، مع التركيز على التعليم الشامل، والتعليم والتدريب التقني والمهني، والحماية الاجتماعية، والمشاركة الديمقراطية، خصوصا للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تتضمن 80 مليون يورو لحماية ودعم اللاجئين، بهدف ضمان سبل عيش كريمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، من خلال المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وتنمية المهارات، بما يشمل دعم العودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى سوريا.

وتشمل الاتفاقيات أيضا 25 مليون يورو للإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي، لتعزيز قدرات الأردن في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتهديدات السيبرانية، والاتجار بالبشر، مع تعزيز حقوق الإنسان ومراعاة الاستجابة الجندرية في أمن الحدود.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي وُقعت في كانون الثاني 2025، تركز على السلام والأمن والتنمية المستدامة عبر خمسة محاور تشمل تنمية رأس المال البشري، والهجرة ودعم اللاجئين، والأمن، والمنعة الاقتصادية، والعلاقات السياسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 3 مليارات يورو للأردن للفترة 2025-2027، تشمل منحا واستثمارات وقروضا ميسّرة لمعالجة التحديات المشتركة.