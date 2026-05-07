19 دقيقة ago
رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا.
وجرى خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتنموية.
كما جرى عرض التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، والتأكيد على أهميته في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثمنا دوره في الجهود التنموية في المملكة، وفي مقدمتها الدعم الذي قدمه لمشروع الناقل الوطني للمياه


