بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

رئيس جامعة البترا يكرّم فريق التايكواندو لحصوله على المركز الأول في البطولة الوطنية

4 ساعات ago
رئيس جامعة البترا يكرّم فريق التايكواندو لحصوله على المركز الأول في البطولة الوطنية

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، فريق التايكواندو الفائز بالمركز الأول في فئة الطالبات ضمن بطولة الجامعات الأردنية، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بمشاركة أربع وعشرين جامعة حكومية وخاصة. وجاء التكريم خلال حفل أقيم بتنظيم عمادة شؤون الطلبة، وبحضور عميدها الأستاذ الدكتور إياد الملاح، احتفاءً بإنجازات الفريق وتصدره المنافسات.
حصدت اللاعبتان يارا ياسين ونور الدردوك ميداليتين ذهبيتين، فيما نالت رها العدوان الميدالية البرونزية في منافسات الإناث. كما حقق فريق الطلاب ميداليتين فضيتين عبر اللاعبين فهد فتحي وسند عبدالله، إضافة إلى ميدالية برونزية للاعب رامز عبد العال، ليرتفع رصيد الجامعة إلى ست ميداليات ملونة في المجموع العام للبطولة.
وأكد عبد الرحيم استمرار الجامعة في دعم الأنشطة اللامنهجية ورعاية المواهب الرياضية، معبّرًا عن فخره بتميز الطلبة في المحافل الوطنية. ويهدف هذا التوجه إلى صقل شخصيات الطلبة وتوفير بيئة محفزة لتحقيق الإنجازات، بما يعزز حضور جامعة البترا في المنافسات الرياضية، ويدعم قدرة فرقها على التميز تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني الكابتن أيمن الحسامي.
وتأتي هذه النتائج تجسيدًا للعمل المؤسسي في استقطاب المبدعين رياضيًا وتطوير مهاراتهم. كما تسعى عمادة شؤون الطلبة، من خلال تكريم الفرق الفائزة، إلى تحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتميز البدني، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في إعداد جيل قادر على تمثيل الأردن في المحافل الرياضية الكبرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:08

270 موقوفا في عملية لمكافحة تهريب الأدوية نُفذها الانتربول في 90 بلدا

16:03

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ووزارة العمل

16:02

جرار يرعى حفل كتاب “مدارات نقدية في التلقي والتأويل: نماذج من الشعر الأردني المعاصر” للدكتورة فداء أبو فردة

15:55

التوترات العسكرية و السياسية الحالية ترسم خرائط الشرق الأوسط الجديد

15:49

ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط

15:47

قمة ثلاثية في عَمَّان لتعزيز الجسور بين أوروبا و الشرق الأوسط

15:45

العيسوي يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة النشامى الرياديين من الوظائف القيادية بتنظيم جمعية فرسان التغيير

15:35

طهبوب تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين

15:23

إطلاق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين

15:13

شويتسا: الأردن يمتلك المقومات اللازمة ليصبح مركزا إقليميا للاستثمار والابتكار

15:04

وزير الأوقاف: اجراءات لضمان موسم حج آمن ومنظم

14:40

أمنية تواصل دعمها للإبداع والابتكار في النهائيات الوطنية لمسابقة “ريد بُل بيسمنت”

وفيات
وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026