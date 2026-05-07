رئيس جامعة البترا يكرّم فريق التايكواندو لحصوله على المركز الأول في البطولة الوطنية

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، فريق التايكواندو الفائز بالمركز الأول في فئة الطالبات ضمن بطولة الجامعات الأردنية، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بمشاركة أربع وعشرين جامعة حكومية وخاصة. وجاء التكريم خلال حفل أقيم بتنظيم عمادة شؤون الطلبة، وبحضور عميدها الأستاذ الدكتور إياد الملاح، احتفاءً بإنجازات الفريق وتصدره المنافسات.

حصدت اللاعبتان يارا ياسين ونور الدردوك ميداليتين ذهبيتين، فيما نالت رها العدوان الميدالية البرونزية في منافسات الإناث. كما حقق فريق الطلاب ميداليتين فضيتين عبر اللاعبين فهد فتحي وسند عبدالله، إضافة إلى ميدالية برونزية للاعب رامز عبد العال، ليرتفع رصيد الجامعة إلى ست ميداليات ملونة في المجموع العام للبطولة.

وأكد عبد الرحيم استمرار الجامعة في دعم الأنشطة اللامنهجية ورعاية المواهب الرياضية، معبّرًا عن فخره بتميز الطلبة في المحافل الوطنية. ويهدف هذا التوجه إلى صقل شخصيات الطلبة وتوفير بيئة محفزة لتحقيق الإنجازات، بما يعزز حضور جامعة البترا في المنافسات الرياضية، ويدعم قدرة فرقها على التميز تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني الكابتن أيمن الحسامي.

وتأتي هذه النتائج تجسيدًا للعمل المؤسسي في استقطاب المبدعين رياضيًا وتطوير مهاراتهم. كما تسعى عمادة شؤون الطلبة، من خلال تكريم الفرق الفائزة، إلى تحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتميز البدني، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في إعداد جيل قادر على تمثيل الأردن في المحافل الرياضية الكبرى.