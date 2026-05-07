جندي إسرائيلي يسيء لتمثال السيدة مريم في جنوب لبنان

وطنا اليوم:بعد أيام من تحطيم جندي إسرائيلي لتمثال المسيح بمطرقة ثقيلة في جنوب لبنان، ظهرت صورة جديدة لجندي إسرائيلي آخر وهو يسيء لتمثال السيدة مريم العذراء، في إحدى قرى جنوب لبنان.

واعتدى جندي صهيوني على تمثال يمثل رمزاً مسيحياً (للسيدة مريم العذراء)، جنوبي لبنان، في استمرار لاعتداءات مماثلة ارتكبها عناصر جيش الاحتلال ضدّ رموز مسيحية بالبلاد، مع تواصُل خروقاته لوقف النار.

وأظهرت صورة الجندي الصهيوني، وهو يدخل سيجارة في فم تمثال للسيدة مريم العذراء، وفق هيئة البث العبرية الرسمية (“كان 11”)، اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة البثّ: “إن الجيش الإسرائيلي يفحص توثيقاً، تم تداوله خلال الساعات الـ24 الماضية في لبنان، ويُرجّح أنه صُوّر بواسطة جنود نشروه عبر الإنترنت”.

وأضافت أنه في التوثيق “يظهر جندي إسرائيلي يدخّن سيجارة، ويضع سيجارة أخرى في فم تمثال للسيدة العذراء”.

وأضافت أن ذلك “يأتي في أعقاب سلسلة من الحوادث في قرى مسيحية بلبنان، شملت تحطيم تمثال للسيد المسيح، وهدم بنى تحتية ومبانٍ من دون سبب، وعقب هذه الحوادث، قررت إسرائيل تعيين مبعوثا خاصا لها، لدى العالم المسيحي”.

ونقلت الهيئة عن جيش الاحتلال، أن “الموضوع قيد الفحص”.

يأتي ذلك استمرارا لعدة حوادث مشابهة لاعتداءات وانتهاكات صهيونية لمقدسات في قرى وبلدات مسيحية تحتلها إسرائيل بجنوب لبنان، وهو ما أثار استياء وانتقادات عالمية لتل أبيب.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، تعيين الدبلوماسي، جورج ديك، مبعوثًا خاصًا للعالم المسيحي، في خطوة قال إنها تهدف إلى “تعميق علاقات إسرائيل مع المجتمعات المسيحية حول العالم”.

وجاء ذلك في أعقاب موجة الغضب والاستنكار التي أثارتها مشاهد أظهرت جنديًا إسرائيليًا وهو يحطّم تمثالًا للسيد المسيح بقرية “دبل” في الجنوب اللبناني، في جريمة تفضح الممارسات الميدانية لجنود الاحتلال.

وتسببت صورة الجندي الإسرائيلي وهو يهشم رأس تمثال للمسيح في قرية “دبل” الحدودية بجنوب لبنان في موجة غضب عالمية، وضعت الرواية الرسمية الإسرائيلية في مأزق دبلوماسي حرج.

ورغم اعتذار ساعر حينها، ووصفه للحادثة بـ”المشينة”، إلا أنها أعادت تسليط الضوء على التناقض بين مزاعم الحكومة الإسرائيلية، وبين الممارسات الميدانية لجنودها التي تشمل تدنيس الرموز الدينية في القرى المسيحية والمسلمة.

وفي أعقاب حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شهد الموقف الرسمي للفاتيكان تحولاً في نبرته تجاه دولة الاحتلال، حيث تجاوزت التصريحات لغة القلق التقليدية إلى المطالبة بتحقيقات دولية ومستقلة في “شبهات الإبادة” وحماية التراث الديني والثقافي.