اجراءات احترازية إثر ظهور أعراض تسمم لدى 48 طالبا بمدرسة اليرموك في اربد

23 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد مدير صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني أن المديرية اتخذت إجراءات احترازية فورية عقب تلقي بلاغات حول ظهور أعراض مرضية لدى 48 طالبا من طلبة المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك تمثلت بالمغص وارتفاع الحرارة والإسهال.
وأوضح بني هاني أنه متواجد حاليا بالمدرسة و المؤشرات الأولية تشير إلى تعرض الطلبة لحالة تسمم مبينا أنه لم يتم نقل أي حالة إلى المستشفى لغاية الآن فيما تتابع كوادر مديرية الصحة أوضاع الطلبة بشكل متواصل خلال الـ24 ساعة المقبلة لرصد أي تطورات صحية قد تستدعي إدخال بعض الحالات إلى المستشفى بحسب طبيعة الأعراض ومدى تطورها.
وأضاف أن هناك تنسيقا مباشرا مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسحب عينات فورية من مقصف المدرسة والأكشاك المجاورة لها إلى جانب أخذ عينات مياه للتأكد من سلامتها وذلك كإجراء وقائي بانتظار ظهور نتائج الفحوصات المخبرية لتحديد السبب الرئيسي للحالات.
وأكد بني هاني أن الأمور مطمئنة ولا تستدعي الهلع أو الخوف مشددا على أن مديرية الصحة تتابع الحالات أولا بأول وستبقى على تواصل مباشر مع الطلبة وذويهم للاطمئنان على سلامتهم الصحية


