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الأمن يخاطب ديوان التفسير لتوضيح بند بقانون السير

منذ ساعتين
الأمن يخاطب ديوان التفسير لتوضيح بند بقانون السير

وطنا اليوم:خاطبت مديرية الأمن العام الديوان الخاص بتفسير القوانين لتوضيح البند المتعلق بحوادث المشاة في القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023.
وكشف مدير إدارة الدوريات الخارجية، العميد ياسر الهباهبة، عن مخاطبة الديوان الخاص بتفسير القوانين لتوضيح البند (ج) من المادة (27) في قانون السير المعدل والذي نص على أنه؛ “على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث”.
وخلال اليوم الثلاثاء، أكد العميد الهباهبة أن مخاطبة ديوان التفسير جاءت لتوضيح ذلك البند بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بحوادث المشاة، ولمساعدة رجال الأمن العام على تنفيذ القانون بالشكل الأمثل


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