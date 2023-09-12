بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الصحة يبحث ملفات تعزيز التعاون الصحي مع سفير التشيك في عمان

منذ ساعتين
وزير الصحة يبحث ملفات تعزيز التعاون الصحي مع سفير التشيك في عمان

وطنا اليوم: بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية التشيك في عمّان اليكساندر سبوريش، جملة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين.

وتم خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك، والتي تشكل فرصة مواتية للاستمرار بالتعاون في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون في المجال الصحي.

ورحب الدكتور الهواري بالسفير سبوريش، مثمنا الدعم المقدم من قبل جمهورية التشكيك للأردن في المجال الصحي.

وأشار الهواري إلى الدور الذي ينهض به القطاع الصحي في الأردن من خلال تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين من الدول الشقيقة والصديقة على أرضه وبالمستوى المطلوب.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات للاستمرار بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطوير كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

وتعود العلاقات بين البلدين في المجال الصحي للعام 1986 من خلال الاتفاقية الموقعة للتعاون وتبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

400 ألف دينار لاستحداث 15 كاميرا مراقبة سرعة في إربد

15:10

المركزي: استقبال حوالات خارجية على محافظ إلكترونية بالشراكة مع محلات الصرافة

15:03

مجلس الوزراء يوافق على زيادة حدود سلطة إقليم البترا

14:59

الهناندة: تحويل شركات اتصالات للمدعي العام إذا لم تتراجع عن رفع الأسعار

14:38

الشرفات يرد على العجارمة: للنائب ان يصبح وزيراً

14:33

إغلاق 7 منشآت لمخالفات تدخين في الزرقاء

14:26

سلطة العقبة: ارتفاع مستويات الغبار في سماء المدينة

14:23

المحكمة الإدارية تنتصر للمدارس الخاصّة في قرار مؤقت

13:54

بالشراكة بين “صناعة عمان” ومؤسسة ولي العهد.. ورشة عمل حول “تصميم المنتجات الصناعية”

13:39

لأول مرة في تاريخها.. الفوسفات الأردنية تحدد سعر حامض الفوسفوريك للربع الرابع عالميا

13:25

بدء تأثير العاصفة دانيال على الأردن

13:15

تربية لواء القويسمة تنظم لقاءً حول مُبادرة “لمدرستي أنتمي”

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية