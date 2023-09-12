إصابة سائق بتدهور صهريج ديزل على طريق إربد عمان

وطنا اليوم:أصيب سائق بتدهور صهريج على طريق إربد عمان، الاثنين، وصفت جراحه بالطفيفة، وفق ما أفادت به إدارة الدوريات الخارجية.

وقالت عبر إذاعة الأمن العام، الثلاثاء، إن العناية الإلهية حالت دون إصابة السائق بأذى، عقب تدهور صهريج كان محملا بمادة الديزل.

وأشارت الدوريات الخارجية إلى أنه لم يحدث أي تسرب، مضيفا أن الكوادر الأمنية هرعت إلى المكان للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق منفصل، قال رئيس الجمعية الأردنية للحد من حوادث الطرق وفائي مسيس، في وقت سابق إنه سيتم تشديد الرقابة لتطبيق قانون السير الجديد،خاصة فيما يتعلق بمخالفة حزام الأمان والهاتف النقال.

وأضاف أنه تم تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير، مبينا أن القانون الجديد جاء للحد من لمخالفات اليومية التي تمارس يوميا على الطرقات