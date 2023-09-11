اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية

وطنا اليوم – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المجموعة حول المهام والواجبات والبرامج التي تنفذها وسير الأمور العملياتية والتدريبية المناطة بها.

وفي نهاية الزيارة، أثنى رئيس هيئة الأركان المشتركة على الاحترافية والكفاءة العالية التي تتمتع بها مرتبات المجموعة، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز في الأداء والدقة في العمل.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء الركن الحنيطي، سير العمل في مشروع المقر الدائم الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وذلك استمراراً لنهج القيادة العامة في متابعة مشاريع التحديث والتطوير في القوات المسلحة.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة لإيجاز حول آخر ما وصلت إليه عمليات البناء في الموقع والمراحل القادمة في عمليات الإنجاز.

وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالجهود المبذولة والاحترافية العالية في تنفيذ المشروع، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحداثة والتميز.

يشار إلى أن المشروع أنشئ وفقاً لأحدث الأسس والمعايير الهندسية، وعلى قطعة أرض تبلغ مساحتها 300 دونم في منطقة ياجوز، لمجموعة أبنية مساحتها 83 ألف متر مربع، تلبي الاحتياجات الوظيفية لمرتبات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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