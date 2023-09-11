بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية

منذ 26 ثانية
اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية

 

وطنا اليوم – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المجموعة حول المهام والواجبات والبرامج التي تنفذها وسير الأمور العملياتية والتدريبية المناطة بها.

وفي نهاية الزيارة، أثنى رئيس هيئة الأركان المشتركة على الاحترافية والكفاءة العالية التي تتمتع بها مرتبات المجموعة، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز في الأداء والدقة في العمل.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء الركن الحنيطي، سير العمل في مشروع المقر الدائم الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وذلك استمراراً لنهج القيادة العامة في متابعة مشاريع التحديث والتطوير في القوات المسلحة.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة لإيجاز حول آخر ما وصلت إليه عمليات البناء في الموقع والمراحل القادمة في عمليات الإنجاز.

وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالجهود المبذولة والاحترافية العالية في تنفيذ المشروع، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحداثة والتميز.

يشار إلى أن المشروع أنشئ وفقاً لأحدث الأسس والمعايير الهندسية، وعلى قطعة أرض تبلغ مساحتها 300 دونم في منطقة ياجوز، لمجموعة أبنية مساحتها 83 ألف متر مربع، تلبي الاحتياجات الوظيفية لمرتبات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

#الأردن #إذاعة_القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:31

Orange Jordan honors 36 top Tawjihi achievers

21:07

الدرك ينتشر في فقوع

20:49

وزير الداخلية : الأزمة السورية أنهكت موارد الاردن

20:44

مهيدات: سوء التخزين سبب تسوس 5500 طن من الأرز

20:35

الحكومة: الطرق جاهزة تمهيدا لبدء العمل بقانون السير

20:34

“الداوود” يؤكد على دور الأردن المحوري باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار

20:25

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ150 مليون دينار

20:11

زخات من الأمطار على الأردن الأربعاء

20:04

مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم والتدريب

19:59

تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

19:48

كارثة إنسانية في ليبيا.. : أكثر من 2000 قتيل وأحياء كاملة اختفت بسبب الإعصار

19:35

التعليم: الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني

وفيات
وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوز