هل يجوز الاعتراض على المخالفات بالقانون الجديد؟

وطنا اليوم:قال العقيد رائد العساف مدير المعهد المروري في مديرية الامن العام ان الاعتراض على صحة المخالفة في قانون السير ما زال موجودا، ولكن الغي إمكانية الاخذ بالأسباب المخففة على العقوبة.

وأضاف العساف عبر برنامج مسارات الذي يقدمه الإعلامي أنس المجالي على شاشة التلفزيون الأردني ، مساء الاحد ، انه ما زال من حق المواطن اذا شعر انه ظلم في مخالفة السير التقدم بشكوى ، وللقاضي القرار النهائي حولها.

وأوضح ان ما الغاه قانون السير الجديد هو إمكانية ان يقوم القاضي بتخفيف العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها.

وضرب العساف مثلا بقطع الإشارة الحمراء وعقوبتها الدنيا في قانون السير الجديد 200 دينار ، حيث لا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن هذا المبلغ.