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حزب الائتلاف الوطني يعلن تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق

منذ 5 ساعات
حزب الائتلاف الوطني يعلن تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق

وطنا اليوم: يعرب حزب الائتلاف الوطني عن تضامنه الصادق مع الشعب المغربي الشقيق للخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من أقاليم المملكة المغربية مساء يوم الجمعة الماضي.

ويعرب الحزب عن بالغ الأسف وعميق الحزن ويتقدم بجميع عبارات المواساة لأسر الضحايا من أبناء الشعب المغربي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته، وأن يمن بفضله وكرمه بالشفاء العاجل على كافة المصابين، متمنين القوة والمنعة للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما نثمن موقف الدولة الأردنية المشرف بقيادتها الهاشمية الحكيمة بسرعة الإيعاز بتقديم المساعدات ضمن الإمكانيات المتاحة إلى إخواننا الأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة.

حفظ الله أمتينا العربية والإسلامية من كل سوء.

 

 


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