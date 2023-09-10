توريد 3084 طنا من الخضروات والفواكه إلى سوق الجملة في عمان

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3084 طنا، منها 1885طن خضار، و994 طن فواكه، و 205 أطنان ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.