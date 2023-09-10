تجديد شهادة الاعتماد لشؤون المختبرات في سلطة المياه

وطنا اليوم: جددت وحدة الاعتماد الأردنية، شهادة الاعتماد لشؤون المختبرات والنوعية في سلطة المياه، لمتطلبات المواصفة الدولية للمختبرات ( ISO/IEC 17025:2017).

جاء ذلك، خلال الاجتماع الختامي للزيارة التي قام بها فريق تقييم وحدة الاعتماد، بهدف تقييم نظام الاعتماد والتقييس.

وبحسب بيان لوزارة المياه والري، اليوم الأحد، جاء التجديد لمدة 5 سنوات وزيادة المدة الزمنية بين زيارات التقييم لتصبح كل سنتين بدلاً من كل سنة، حيث امتد التقييم لمدة 4 أيام وشمل تقييم تحاليل مياه الشرب، والصرف الصحي، وعمليات جمع العينات، والمتطلبات الإدارية العامة الذي شمل قسم ضبط الجودة والمشتريات والمستودعات والعقود والشكاوى.

وقال أمين عام السلطة بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن السلطة تطبق أعلى معايير الرقابة على مصادر مياه الشرب وكامل الأنظمة المائية، لضمان إيصال مياه صالحة للشرب للمواطنين ومطابقة للمواصفة القياسية الأردنية، إضافة إلى الرقابة الدورية على محطات الصرف الصحي والمسطحات المائية.

وبينت المساعد لشؤون المختبرات والنوعية المهندسة منى غرايبة، أن هذا الإنجاز جاء انطلاقاً من رؤية السلطة في التميز والريادة، وتحقيق الاستدامة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية.

وأضافت أن شؤون المختبرات تنفذ برامج رقابية دورية، وإجراء فحوصات مخبرية دقيقة، وتستخدم برنامج إدارة المعلومات المخبرية (sample manager)، لتحقيق نتائج موثوقة تسهم في اتخاذ القرار الصحيح.