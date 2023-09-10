التزاما بنهج الشفافية و التشاركية.. المجلس الوطني لحزب إرادة يعقد لقاء لاعضائه

وطنا اليوم: عقد المجلس الوطني في حزب إرادة لقاء لأعضائه على مسرح جامعة العلوم التطبيقية وذلك في إطار تعزيز الاتصال الداخلي والتواصل مع الاعضاء.

وقال رئيس المجلس الوطني خميس عطية ان حزب إرادة اثبت نفسه في غضون فترة وجيزة على الساحة السياسية، ليصبح حزبا برامجيا ذو علامة فارقة، ممتدا في كل بقاع المملكة مما يؤهل الحزب ليصبح حزبا جماهريا قادرا على المساهمة في مسيرة البناء والتحديث في الأردن.

وأضاف ان الاردن بفضل الارادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم على اعتاب مرحلة سياسية كبرى خاصة بعد انجاز مراحل مفصلية من الاصلاح السياسي واقرار قانون الانتخاب الذي يعزز من دخول الاحزاب الى مجلس النواب.

وأكد ان حزب ارادة يتحمل مسؤوليته تجاه الوطن من خلال تقديم برنامج واقعي يعالج مختلف القضايا خاصة الاقتصادية سيطرح للحوار مع كل فئات المجتمع في جميع المحافظات ليصبح بعد التوافق عليه اساسا للبرنامج الانتخابي الذي سنقدمه للشعب الاردني في الانتخابات المقبلة.

واستعرض نائب رئيس المجلس الوطني المهندس فوزي مسعد في اللقاء صلاحيات المجلس الوطني وفق النظام الداخلي، التي تمنحه أدوات رقابية من خلال جلساته العادية وغير العادية.

بدروه اكد الأمين العام للحزب نضال البطاينة أهمية الدور الرقابي للمجلس الوطني وفق النظام الداخلي للحزب منوها أنه يضم كفاءات متميزة تثري هياكل الأمانة العامة من خلال اللجان والمدرسة الحزبية واستقطاب المرأة والشباب وتوحيد الخطاب.

وبين ان الحزب يهدف في الأشهر القليلة المقبلة الى اعداد برنامج للحزب، وايصال مرشحيه للبرلمان لحمل هذا البرنامج وفقا لمعايير واضحة وشفافة تراعي تكافؤ الفرص منوها انه تم تشكيل لجنة مستقلة لاختيار مرشحي الحزب للانتخابات، كما تم تشكيل فريق خاص لوضع معايير اختيار المرشحين وتطبيقها على جميع اعضاء الحزب الراغبين بالترشح وتمكين جميع الاعضاء من التقدم بطلبات الترشيح للجنة وفقا للمعايير وهذا كله يضمن الحوكمة والشفافية التامة واختيار الاكفأ والاقدر على حمل برنامج الحزب والدفاع عنه.

وأوضح ان الحزب يعمل على وضع استراتيجية للإعلام والاتصال والتواصل تتضمن منهجيات وأدوات لتعزيز تواصل الحزب وانفتاحه على كل ابناء الوطن، وايصال صوت ورسائل الحزب ومواقفه والترويج لمبادئه ونهجه السياسي، اضافة الى تحسين التواصل الداخلي بين أعضاء الحزب ، كما يجري العمل على توحيد الخطاب، واشراك اكبر قدر من الأعضاء في المدرسة الحزبية.

وأشار انه تم وضع نظام هيكلة لمجالس الفروع في المحافظات من اجل تفعيل دورها الهام، واشراك جميع أعضاء الحزب في العمل الحزبي داخل كل محافظة بحيث لا يقتصر على الأعضاء فقط.

وعقدت جلسة نقاشية عامة مباشرة بين رئيس المجلس الوطني ونائبيه ومساعديه والأمين العام مع الأعضاء الحاضرين استمرت ثلاث ساعات، تناولت أبرز القضايا المطروحة في الحزب حالياً بكل شفافية.