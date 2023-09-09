بعد كسره.. مياه العقبة تؤكد عودة ضخ المياه في الديسة

وطنا اليوم: أكدت شركة مياه العقبة، عودة ضخ المياه بالشكل الاعتيادي، بعد أن تمكنت كوادرها الفنية والهندسية من إصلاح خط المياه الرئيسي في منطقة الديسة بعد تعرضه للكسر.

وقال مدير عام الشركة المهندس خالد العبيديين، لوكالة الأنباء الأردنية، إن ضخ المياه إلى مدينة العقبة استأنف كالمعتاد بعد انتهاء أعمال إصلاح الخط وصيانته منذ مساء أمس الجمعة.

وبين أن توقف الضخ كان نتيجة كسر في خط المياه الناقل على عمق 4 أمتار، وهو عطل فني متكرر يحدث في شبكات المياه نتيجة الضغط الكبير عليها، أو تحرك التربة تحت الخط بسبب دخول كميات من الأمطار إليها.

واكد العبيديين جاهزية الشركة للتعامل مع أي أعطال فنية مستقبلا، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولي لتطوير الخط الناقل من الديسة الى مدينة العقبة، وإنشاء خط ناقل جديد بطول 30 كيلومترا يكون رديفا للخط القديم في حال حدوث أي أعطال فنية فيه.

ولفت إلى أن الإتفاقية تتضمن أيضا إنشاء خزان بسعة 30 ألف متر مكعب، يبعد عن مدينة العقبة 12 كيلومترا، بهدف تزويد المدينة بالمياه في حال حدوث أي انقطاعات مستقبلا.