بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بتوجيهات ملكية الأردن يتواصل مع المغرب لتقديم العون

9 سبتمبر 2023
بتوجيهات ملكية الأردن يتواصل مع المغرب لتقديم العون
وطنا اليوم –  أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يتواصل مع الرباط “لتقديم كل عون يحتاجونه”، بعد زلزال قوي ضرب المغرب.
وكتب الصفدي على منصة إكس (تويتر سابقا)، “رحم الله ضحايا الزلزال المغرب الشقيق وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب”.
وأضاف “بتوجيه من جلالة الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر”.
وقُتل 632 شخصا وأصيب 329 على الأقل جراء زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت، متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية جديدة مؤقتة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:52

النائب الاول لرئيس مجلس النواب : أزمة ثقة بين الشعب ومجلس النواب

21:43

صورة في شمال المملكة يشبه قبة الصخرة

21:28

تساؤلات العبادي عن التعديلات الوزارية

20:36

عاجل – طلال الشرفات يستقيل من الميثاق: اكتفيت بالمغادرة بهدوء احتراماً لكوادر الحزب

20:32

توزير النواب !

19:30

في اجتماعه ال26.. “الميثاق” يعقد لقاءً استقطابيا بالرمثا.. ويطالب بالتراجع عن إلغاء ديوان الخدمة المدنية

19:15

تعديل على حكومة الخصاونة خلال الـ 48 ساعة القادمة

18:40

حزب إرادة يعزي الأشقاء في المملكة المغربية 

18:35

حزب “نماء” يعقد مؤتمره التأسيسي في قصر الثقافة

18:24

نماء ينتخب الرواشدة أمينا عاما

16:51

نصراوين: هكذا يتم توزير النواب..

16:49

الاميرة عالية تتابع فعاليات بطولة تحديات مركز الصهيل للفروسية …واثارة وندية في المنافسات

وفيات
وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023