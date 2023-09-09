بتوجيهات ملكية الأردن يتواصل مع المغرب لتقديم العون

وطنا اليوم – أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يتواصل مع الرباط “لتقديم كل عون يحتاجونه”، بعد زلزال قوي ضرب المغرب.

وكتب الصفدي على منصة إكس (تويتر سابقا)، “رحم الله ضحايا الزلزال المغرب الشقيق وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب”.

وأضاف “بتوجيه من جلالة الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر”.

وقُتل 632 شخصا وأصيب 329 على الأقل جراء زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت، متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية جديدة مؤقتة.