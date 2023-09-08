حزب إرادة يلتقي عددا من أعضاء مجلس محافظة البلقاء.. فيديو وصور 

قرر عدد من أعضاء مجلس محافظة البلقاء الانتساب لحزب إرادة، اثر لقاء مطول مع الأمين العام للحزب نضال البطاينة وعدد من أعضاء الأمانة العامة، جرى خلاله حوار مطول حول مبادئ الحزب واهدافه الذي يمثل حزبا وطنيا ديمقراطيا تشاركيا برامجيا.

والأعضاء الذين انضموا للحزب هم:

إبراهيم الرحامنة عضو مجلس المحافظة عن العارضة، ومحمد الجعارات عضو مجلس المحافظة عن سويمة، لواء الشونة الحنوبية، وزينات الجريري عضو مجلس المحافظة عن منطقة الكرامة لواء الشونة الجنوبية، ومطر أبو دية عضو مجلس المحافظة عن منطقة معدي، لواء دير علا، وعضو مجلس المحافظة.

كما انتسب في ذات اللقاء الدكتور مصلح العبادي المستشار في وزارة الصحة سابقا، واستشاري العظام في مستشفى السلط ومديرها سابقا.

ويشار الى انه سبق وان انتسب لحزب إرادة الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس محافظة البلقاء، عبد الله العداون نائب رئيس المجلس، وصلاح ابو عطوة، والدكتور محمد عطيات، وسكاب عطيات، واحمد السكر، ومحمد الفواعير.

كما حضر اللقاء اعضاء مجلس المحافظة شاهة النسور وعيد الزعبي وفاطمة عايش.

وعبر الأعضاء المنتسبون في إرادة ان قرارهم جاء بعد قناعتهم في مبادئ ونهج الحزب، وأن الطرح الذي قدم من الأمين العام مقنع ويعبر عن طموحهم في الحزب الذي يخدم مسيرة الإصلاح وقادر على تقديم برنامج متكامل يعالج كل قضايا الوطن.

وأكدوا ان انضمامهم لحزب إرادة جاء ايمانا منهم بان الأحزاب هي الطريق الأمثل لممارسة السلطة من قبل الشعب في ظل القيادة الهاشمية المظفرة ، وهذا يقتضي الى تقديم برامج تتنافس على خدمة الوطن والمواطن.

وكان الأمين العام البطاينة وعدد من أعضاء الأمانة العامة قدموا شرحا مفصلا عن مبادئ أراده ونهجه وخطه السياسي وهيكلية الحزب ولجانه القائمة على التشاركية بين كل الأعضاء، ويضم كفاءات وطنية قادرة على تقديم برنامج للحزب تحمل أفكار الحزب ومبادئه لإدارة الدولة.

يذكر ان نحو 75 بالمئة من المجالس البلدية ومجالس المحافظات على مستوى المملكة هم أعضاء في حزب إرادة.