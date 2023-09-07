وطنا اليوم:حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، من أحد أساليب التضليل في إعلانات “محلات العروض”.
وقالت النقابة، إن أسلوب التضليل يتمثل في وضع شرط في الإعلان وهو: “قد تختلف الصورة عن الواقع”.
وأوضحت أن صاحب المحل يصوّر ويعرض طقما من الذهب عيار 21 وزنه ثقيل، وعند الذهاب إلى المحل يعطي الزبائن طقما أقل في الوزن والعيار
نقابة الحلي والمجوهرات تحذر من التضليل
وطنا اليوم:حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، من أحد أساليب التضليل في إعلانات “محلات العروض”.