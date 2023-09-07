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نقابة الحلي والمجوهرات تحذر من التضليل

7 سبتمبر 2023
نقابة الحلي والمجوهرات تحذر من التضليل

وطنا اليوم:حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، من أحد أساليب التضليل في إعلانات “محلات العروض”.
وقالت النقابة، إن أسلوب التضليل يتمثل في وضع شرط في الإعلان وهو: “قد تختلف الصورة عن الواقع”.
وأوضحت أن صاحب المحل يصوّر ويعرض طقما من الذهب عيار 21 وزنه ثقيل، وعند الذهاب إلى المحل يعطي الزبائن طقما أقل في الوزن والعيار


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