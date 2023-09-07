نقابة الحلي والمجوهرات تحذر من التضليل

وطنا اليوم:حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، من أحد أساليب التضليل في إعلانات “محلات العروض”.

وقالت النقابة، إن أسلوب التضليل يتمثل في وضع شرط في الإعلان وهو: “قد تختلف الصورة عن الواقع”.

وأوضحت أن صاحب المحل يصوّر ويعرض طقما من الذهب عيار 21 وزنه ثقيل، وعند الذهاب إلى المحل يعطي الزبائن طقما أقل في الوزن والعيار