الأمن يتعامل مع 14 قضية مخدرات ويضبط 24 تاجرا بأيلول

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تم التعامل منذ بداية شهر أيلول مع 14 قضية نوعية في مختلف محافظات ومناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على 24 شخصا من تجار ومروجي المخدرات وممن يشكلون خطرا على المجتمع.

وأبرز تلك القضايا كانت في محافظة العقبة، إذ جرت مداهمة تاجر للمخدرات داخل خيمة بناها لتخزين وبيع المخدرات في إحدى مناطق المحافظة الخالية من السكان، وألقي القبض عليه وضبط داخل الخيمة 15 ألف حبة مخدرة و17 كف حشيش وسلاح ناري اوتوماتيكي.

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع ثلاث قضايا ألقي القبض في الأولى على أربعة أشخاص (اثنين منهم مطلوبون بقضايا مخدرات سابقة) داخل شقة استخدمت لغايات الترويج والتخزين وضُبط داخلها كفا حشيش و600 حبة مخدرة، فيما ألقي القبض في القضيتين الآخريين على مروجين اثنين ضبط بحوزة الأول على 7 كفوف حشيش والثاني على 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.

وفي البادية الشمالية جرت مداهمة أحد أخطر تجار المخدرات والذي ألقي القبض عليه وضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة و30 كف حشيش، فيما جرى في إحدى مناطق البادية الوسطى تحديد مكان أحد المطلوبين الخطرين بقضايا مخدرات وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبرفقته أحد المروجين وضبط بحوزتهما على 3 كفوف حشيش وكميات معدة للبيع من مادة الكريستال والكوكايين المخدرة، كما ودوهم مطلوب آخر مصنف بالخطر في إحدى مناطق البادية الوسطى أيضا وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وفي محافظة معان وبعد مقاومة شديدة استخدم فيها أحد تجار المخدرات والمطلوب بستة طلبات بقضايا مخدرات، سلاحا ناريا وتمكنت القوة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه وضبط السلاح الناري المستخدم.

وفي محافظة إربد جرى التعامل مع قضيتين لمروجي المخدرات ألقي القبض في الأولى على مروج وضبط بحوزته نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة و1000 حبة مخدرة ونصف كغم من مادة الحشيش، فيما ضبطت 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بعد مداهمة المروج الآخر وإلقاء القبض عليه.

وفي محافظة البلقاء ألقي القبض على أحد المروجين وبحوزته 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة، فيما حددت قوة أمنية مكان أحد تجار المخدرات النشطين في إحدى مناطق غرب البلقاء وعند مداهمته أبدى مقاومة شديدة مستخدما سلاحا ناريا كان بحوزته إلا أن القوة الأمنية تمكنت من ملاحقته والسيطرة عليه وضبط بحوزته 3000 حبة مخدرة و4.5 كف حشيش والسلاح الناري المستخدم.

كما وألقي القبض في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء على ثلاثة مروجين للمخدرات داخل إحدى الشقق وضبط بحوزتهم 1500 حبة مخدرة و5 كفوف حشيش.

وفي لواء الرمثا نفذت حملة أمنية خاصة على عدد من الأشخاص المطلوبين بقضايا مخدرات (اتجار وترويج وتهريب) الذين تم تحديدهم وأماكنهم، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على خمسة اشخاص منهم وضبط بحوزة بعضهم كميات من المواد المخدرة