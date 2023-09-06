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في اول ظهور له سفير اسرائيل لدى الاردن: “ها انا بعد كل السنين احقق الاحلام”

منذ 4 ساعات
في اول ظهور له سفير اسرائيل لدى الاردن: “ها انا بعد كل السنين احقق الاحلام”

 

وطنا اليوم –  قال سفير الاحتلال الإسرائيلي في عمّان، روجيل بن موشيه راحمان، كلمة بعد تسلم وزارة الخارجية اوراق اعتماده:

“يسعدني, انا روجيل بن موشيه راحمان ان اكون سفيرا لاسرائيل في المملكة الاردنية الهاشمية. قبل 29 عاما، كان من المفروض ان اشترك في توقيع معاهدة السلام وادي عربة، لكن لم يتم الامر. وها انا بعد كل السنين احقق الاحلام، واتشوق للاحتفال في العام القادم 30 سنة لتوقيع اتفاقية السلام”.

وأضاف، “السفر لعمان كان اقصر رحلة سافرتها خارج إسرائيل، في خلال ساعتين من خروجي من بيتي كنت وصلت الى عمان. علما انها اول زيارة لي للمملكة الأردنية الهاشمية. وكلي شوقا لمعرفة الكثير عن الثقافة والعادات الأردنية في جميع المجالات”.

وختم: انه من دواعي سروري ان اعمل معكم من اجل الصالح العام على نحو يتفق مع مقاصد ومصالح الدولتين. سنعمل على السلام بين الشعبين وتعزيز التعاون في المجالات كافة.


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