بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

هذا ما قاله الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة في الكرك.. ورسائل مباشرة 

5 سبتمبر 2023
هذا ما قاله الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة في الكرك.. ورسائل مباشرة 

وطنا اليوم: خلال لقاء مفتوح وواضح وصريح تزامن مع افتتاح حزب ارادة لفرع الكرك ، وجه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة رسائل واضحة وصريحة ومباشرة، فقال : “نحن نعرف كل من في القاعة وهذا ما يميز حزب إرادة عن غيره من الأحزاب، فحزب إرادة لا يجمع الهويات” مشددا ان “الاحزاب افراز مجتمعي تخرج من المجتمع وهذا ما يميز إرادة فقد بدأ من المحافظات والبوادي وليس حزبا نخبويا”، وإستند البطاينةً في ذلك لمقولة جلال الملك حيث كررها على مسامع الحضور وهي: ” الأحزاب لا تبنى من الأعلى إلى الأسفل، ومن المهم توضيح ذلك، فدور الدولة هو تسهيل عمل الأحزاب وتوفير البيئة التي تشجع العمل الحزبي والمشاركة، ولكن ليس من مهمتها بناء الأحزاب، الذي هو دور المجتمع بأطيافه السياسية والاقتصادية، لتعكس برامجها طموحاته واحتياجاته واتجاهاته” ، وشدد البطاينة على أن الثوابت الوطنية هي “الوطن والمواطن والملك والقوات المسلحة” ولا ولن نحيد عنها وغيرها لا يوجد ثابت، وأضاف ان “لدى الحزب 25 لجنة تعمل على وضع برنامج الحزب وسنحمله لكل بقاع الوطن كسبا لتأييد وثقة المواطنين سواء كانوا في إرادة أم لا ، ليصبح برنامج إرادة برنامجا وطنيا يحمله كل من يؤمن به من الأردنيين”.

وبين ان حزب إرادة له لون واضح فهو ينادي بالعدالة الاجتماعية والمساواة في المواطنة وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة وصون الحريات وسيادة القانون وغير ذلك من ركائز الدولة المدنية التي تشبهنا، واقتصاد السوق الاجتماعي الذي سيؤدي حتما إلى إعادة نسج الطبقة الوسطى، كما ان 42 بالمئة من أعضائه من الشباب، وهدفه ليس الانتخابات فحسب بل يعمل ليكون حزبا وطنيا راسخا ودائما يستمر في خدمة الوطن.

 

وأشار إلى أن من ينتسب لإرادة فهو صاحب مشروع وليس مجرد رقم وإرادة صوت وطن وغير معني بأي امتداد خارجي بل سيحارب هكذا توجهات.

وحول مسيرة الإصلاح السياسي اكد البطاينة ان المواطن الأردني امامه ثلاثة خيارات، إما أحزاب برامجية هو شريكا بها وغير نخبويا وصعدت من الأسفل وقال أن إرادة يزعم انه من هذا النوع ، والثاني أحزاب ديكورية جوفاء نخبوية وجامعة للهويات وهذا ما نحذر منه، والثالث الوقوف على الهامش كمتفرجين وهنا نقول ان الطبيعة لا تقبل الفراغ وندعو هؤلاء ليكونوا مع النوع الأول لأن وقوفهم كمتفرجين هو موقف سلبي ومن مصلحة النوع الثاني وبالتالي سنبقى في مكاننا إن لن نتراجع.

 

وبين ان “حزب إرادة يتعرض لقوى شد عكسي وهذا يزيدنا اطمئنانا بأن لا ترمى إلا الشجرة المثمرة فهناك قوى مستفيدة من الوضع القائم ونحن قادرون على التغيير ويزيدنا إصرارا أننا نسير في الاتجاه الصحيح، واثبت إرادة أنه وصل كل بقاع الوطن متمسكا بالثوابت الوطنية فاقترب من المواطن”.

وقال البطاينةً أن الكثيرين قالوا له “ركز على ٣ محافظات بها اكثر المقاعد النيابية” وقال أن رده وزملاؤه كان ان ارادة لا يستهدف المقاعد فحسب ، فالحزب الذي لن يثبت نفسه في الكرك والجنوب فهو ليس حزب حقيقي او مستدام.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:33

التعليم العالي تعلن منح دراسية من University Istanbul Bilgi في برنامج الدكتوراه لعام 2023-2024

22:27

112 شركة ناشئة تتألق في حفل تخريج مسرّعات وحاضنات أورنج والاتحاد الأوروبي

21:44

بسبب عدم القدرة على السداد ​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد

21:36

وزير سابق : مؤتمر “عام على التحديث” في البحر الميت لم يكن له داعٍ

21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023