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الحكومة تعلن نسب الفقر في نيسان من العام القادم

5 سبتمبر 2023
الحكومة تعلن نسب الفقر في نيسان من العام القادم

 

وطنا اليوم –   كشف مدير الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن أرقام ونسب الفقر في الشهر الرابع (نيسان) من العام القادم 2024 .

وبين الفريحات أن الإعلان سيتم عقب الانتهاء من الدراسات بشكل كامل وإجراء ما يعرف بتنظيف البيانات لضمان إزالة الشوائب منها المتعلقة بالمعلومات المغلوطة.

وكشف خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي أن الدراسة الأخيرة حول أرقام الفقر صدرت عام 2017 وكان من المنوي إجراء دراسة شاملة عام 2021 إلا أن جائحة كورونا حالت دون تنفيذ تلك الدراسة .

وبين أن الدراسة الأخيرة ستكون مبنية على بنود أشمل وأوسع من ناحية الفقر المتعدد و ستشمل ؛ الفقر الغذائي، الملابس، الخدمات الحكومية، قطاع النقل، المستوى المعيشي، السكن، الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية ومختلف الاحتياجات الأساسية.


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